東京証券取引所週明け15日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅続伸し、前週末比3297円46銭高の6万9317円50銭で取引を終えた。終値で初めて6万9000円を突破して最高値を更新し、節目の7万円に迫った。上げ幅は終値ベースで過去2番目の大きさ。米国とイランが戦闘終結に向けた覚書への合意を表明したことで、買い注文が膨らんだ。米原油先物価格は下落し、約2カ月ぶりの安値水準となった。幅広い銘柄で構成する東証株