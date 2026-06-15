記者会見でポーズをとる（左から）赤松諒一、鈴木芽吹、中島ひとみ、多田修平、山西利和、村竹ラシッド、広中璃梨佳、後藤大樹＝15日、名古屋市日本陸連は15日、今秋の愛知・名古屋アジア大会の日本代表を発表し、女子やり投げでパリ五輪覇者の北口榛花や、男子110メートル障害で昨年の世界選手権東京大会5位の村竹ラシッドら86人が名を連ねた。この日は名古屋市内で記者会見が行われ、村竹は「今からすごく楽しみ。優勝とアジア