NHKは15日、都内の同局でプレミアムドラマ「勿忘草（わすれなぐさ）の咲く町で〜安曇野診療記〜」（日曜午後10時、NHK・BS）の取材会を行い、主演の女優福本莉子（25）と俳優菅生新樹（26）が出席した。6月28日から全8話放送予定で、主演の福本は看護師、菅生は新人研修医の役を務め、高齢者医療の現実に直面する、地方の総合病院を舞台にしたドラマ。内藤剛志、吹越満もレギュラー出演するほか、2話ごとのゲストキャストも、この