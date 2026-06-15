ドイツ代表が『FIFAワールドカップ2026』のグループステージ第1節でキュラソー代表と対戦し、7−1というスコアで大勝。この結果、ワールドカップ（W杯）での通算ゴール数（西ドイツ時代を含む）が「239」となり、ブラジルの「238」ゴールを抜いて“現時点”でのW杯最多得点国となっている。また、データサイトの『OPTA』によれば、長年に渡るW杯の歴史において、100ゴール以上を記録しているのは現状7カ国で、通算200ゴールを