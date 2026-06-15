気象庁が沖縄県沖縄本島地方に線状降水帯直前予測情報を発表しました。沖縄県沖縄本島地方本島北部では、今後3時間以内に線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性が高まっています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。安全を確保してください。