アイドルグループ・ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳの平井美葉が、日本映画専門チャンネルで放送されるオリジナルドラマ「がんばって、がんばらない」（８月７日、午後９・００）でドラマ初主演を務めることが１５日、分かった。今作は、現代社会で頑張りすぎてしまった人、社会とうまくなじめなかった人といった訳アリな若者たちが集う山奥のシェアハウスが舞台。傷や生きづらさを抱えた男女が支え合いながら、自分らしさを少しずつ取