大地真央（70）が、14日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。小学生の頃「結婚したい」と思っていた芸能人を明かした。番組では、大地の夫で、デザイナーの森田恭通氏（58）がVTR出演。森田氏がかつて、大地になぜこの世界に入ったのかを聞いたことがあったといい「植木均さんがすごく大好きだった。私はコメディエンヌだからって言うことを最初に僕に話したことをすごく覚えていて。人をエンターテイ