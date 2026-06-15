ヤマハは、電子ピアノ「ARIUS」シリーズの新モデルとして、「YDP-166」「YDP-146」「YDP-S56」「YDP-S36」を2026年6月25日に発売する。価格はいずれもオープン、市場想定売価は「YDP-166」が132,000円、「YDP-146」が106,700円、「YDP-S56」が123,200円、「YDP-S36」は99,000円となる模様。「YDP-166（ニューダークローズウッド調モデル）」今回発売される4モデルは、グランドピアノのタッチを追求した鍵盤と新しいスピーカーシス