サイコムは6月12日、PC本体やオプションの割引などを含むキャンペーン「サイコム サマーキャンペーン 2026」を開始した。実施期間は8月31日まで。「サイコム サマーキャンペーン 2026」開催。デュアル水冷PCも対象に期間中、ゲーミングPC「G-Master Spear」「G-Master Velox」シリーズ、静音PC「Silent Master」シリーズ（PRO/NEO）の各モデルを2万円引きで販売し、ゲーミングPC「G-Master Hydro」「G-Master Hydro Extreme」「Lep