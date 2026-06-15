多趣味、多才で知られるムーキー・ベッツ内野手（３３）だが、サッカーは…。北中米Ｗ杯の１次リーグが繰り広げられる中、大物インフルエンサーの「バットボーイズベースボール」がドジャースのベッツとロハスを直撃している。ロハスは「一番好きなスポーツというわけではないけど、ワールドカップの時期になるとどうしても胸が熱くなる。子供のころに家で見ていたからね。ブラジルのロナウドやロナウジーニョを見て育った。ス