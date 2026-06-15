スガキコシステムズは6月15日、6月24日付で新たな経営体制へ移行すると発表した。これに伴い、代表取締役社長に現専務取締役の菅木寿一氏が就任し、現代表取締役社長の菅木伸一氏は代表取締役会長に就任する。新代表取締役社長 菅木寿一氏○創業80周年を機に新たなステージへ同社は1946年(昭和21年)の創業以来、東海地方を中心にラーメンチェーン「スガキヤ」を約300店舗展開し、名古屋の地に根ざした独自の食文化を育んできた。創