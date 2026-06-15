サッカー元北朝鮮代表ＦＷ鄭大世氏が１５日、「ゴゴスマ〜ＧｏＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（ＴＢＳ系）にリモート出演した。番組では北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第１戦（１４日＝日本時間１５日、米国・ダラス）で日本が強豪オランダを相手に２―２の引き分けに持ち込んだことを取り上げた。鄭大世氏は「ワールドカップに出るということは、自分の個の力を見せつけて、もっとすごいクラブに行きたいという欲とエゴがあると思う。そ