韓国警察が、約300億ウォン（約32億円）規模の詐欺容疑を受けているPIARCグループのチャ・ガウォン会長兼芸能事務所ONE HUNDRED代表について、逮捕状を申請した。6月15日、複数の韓国メディアによると、ソウル警察庁金融犯罪捜査隊は最近、特定経済犯罪加重処罰法違反（詐欺など）の容疑でチャ代表に対する逮捕状を申請した。現在、検察が逮捕状を請求するかどうかを検討しているという。【話題】「生きている精子が…」チャ・ガウ