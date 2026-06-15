【モデルプレス＝2026/06/15】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が6月15日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのキャロットケーキを公開し、話題を呼んでいる。【写真】4児の父・39歳五輪選手「お店レベルのクオリティ」ナッツたっぷり手作りキャロットケーキ◆織田信成「やっと作れた！」キャロットケーキ公開織田は「5つ半ばに材料だけ買って作りたいと思ってたキャロットケーキ やっと作れた！」（