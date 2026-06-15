【Amazon：「30MS SIS-W00 マリカル[カラーC]」など】 6月15日 販売再開 「30MS SIS-W00 マリカル[カラーC]」 Amazonにて、プラモデル「30MS SIS-W00 マリカル[カラーC]」などが販売再開している。 今回Amazonにて7月再入荷予定のBANDAI SPIRITSプラモデルが販売再開しており、「30MS SIS-W00 マリカル[カラーC]」のほか、「30MM EXM-H15E アチェルビー(TYPE