啓発活動の様子 日本一のだがし売場(岡山･瀬戸内市)14日 子どもたちの防犯意識を高めようと、多くの子どもでにぎわう岡山県瀬戸内市の「日本一のだがし売場」で岡山県警がイベントを開きました。 店内では、警察職員が紙芝居の読み聞かせを行い、ルールを守ることの大切さを伝えていました。 岡山県内では、2025年1年間に19歳以下の少年734人が検挙・補導されていて、前の年と比べて182人増えています。