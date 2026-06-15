【Amazon：「MG イングラム2号機/イングラム3号機」】 6月15日 販売再開 「MG イングラム2号機」 Amazonにて、プラモデル「MG イングラム2号機」や「MG イングラム3号機」が販売再開している。 今回Amazonにて7月再入荷予定の「機動警察パトレイバー」のプラモデル「MG イングラム2号機」と「MG イングラム3号機」が販売再開しており、6月15日15時40分ごろの時点でカートに入る