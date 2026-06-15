40代に差し掛かってから、寝起きの枕を嗅いで落ち込むようになりました。これが噂の加齢臭なのか、それともミドル脂臭なのか……。いずれにせよ、きっと年齢が理由なのでしょう。そんななか発見したのは、日常生活をコミカルに描いている漫画家・キヨさん（@shyoushin_mono）がXで発表した作品でした。「最近 頭が臭い」「なんでだろ〜」と思案するキヨさんは「最近 頭洗ったあと自然乾燥してるから!?」という結論に達します。