今回レポートするのは、ダイソーの「移動ポケット縦型」。バッグの縁にパチッと取り付けるだけで、疑似的な内ポケットとして使うことができちゃうんです！内ポケットがないバッグで出かけた時、鍵やティッシュ、常備薬、小銭入れなどの小物が散らばって、すぐに取り出せなくて困ったことがある人にとっては、まさに救世主！ 詳しくレポートしていきます。◆バッグや洋服に“後付け”できるポケット「移動ポケット縦型」は、