夫やパートナーが明らかに嘘をついていると感じてしまった時は、どうしても疑心暗鬼に陥ってしまいますよね。今回は、そんな経験をしてしまった女性のエピソードをご紹介しましょう。◆包帯を巻いて帰宅した夫河内志乃さん（仮名・29歳／主婦）は、1歳の娘・紬ちゃん（仮名）と夫の尚之さん（仮名・33歳／メーカー勤務）の3人家族です。「その日は尚之の帰りが妙に遅くて、どうしたんだろう？と心配になりました。いつもそういう時