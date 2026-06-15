XREALは、ASUSのゲーミングブランド「Republic of Gamers(ROG)」とコラボレーションしたゲーム向けのARグラス「ROG XREAL R1」の予約受付を、6月15日に開始した。XREAL公式ECサイトとASUS Store、Amazonでは7月14日から順次、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラでは7月下旬から順次出荷予定。直販価格は141,550円。 瞳孔間距離(IPD)が57～66mmの「N」モデル、66～75mmの「B」モデルの