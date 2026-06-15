ヘアケアブランド「ululis（ウルリス）」から、懐かしくて可愛い「エンジェルブルー」と「メゾピアノ」とのコラボデザインが数量限定で登場します。2026年6月26日（金）より全国のドラッグストアやバラエティショップで発売される今回のアイテムは、見た目の可愛さはもちろん、それぞれ異なる髪悩みに寄り添う機能性も魅力。オリジナルのぷっくりシール付きで、ファンにはたまらない特別なセットとなっています♡