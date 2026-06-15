元乃木坂46梅澤美波（27）が15日、自身のインスタグラムを更新。オフィシャルサイトと公式X（旧ツイッター）アカウントの開設を発表した。「本日より、梅澤美波オフィシャルサイト、公式Xアカウントが開設されました」と報告。「少しばかりお休みをいただいておりました」と明かし、「これまでの経験を心に携えこれからの自分は何を見つめ、何を求め、何を大切に歩んでいきたいのか。そんなことを考えながら、未来へ想いを巡ら