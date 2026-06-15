沖縄本島北部では、今後3時間以内に線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性が高まっています。命に危険が及ぶ災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。※線状降水帯直前予測とは線状降水帯直前予測は、線状降水帯が発生する危険性が高まった際に発生の2〜3時間前を目標に、発表されます。この情報が発表された際には、今後の大雨によって外出等が困難な状況になるおそれがあることから、崖や川の