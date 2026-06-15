歌手・氷川きよし（48）が15日に自身のインスタグラムを更新し、大切な友人の死去を報告した。氷川は家族同然だったという夫妻の死去を報告。以前、今年2月1日に女性が死去していたと明かしていたが、男性も「後を追うように」5月3日に旅立ったという。氷川は「ずっと爆泣き」と吐露したが「最高の素敵な夫婦でした。13年間たくさんの愛情と1人の人として大切にしてもらって深く感謝しています」と故人への思いをつづった。