◇プロ野球セ･パ交流戦西武1ー0巨人（6月14日、ベルーナドーム）13日から2試合連続で欠場した佐々木俊輔選手について、巨人の橋上秀樹監督代行は「抹消する予定はない」と明言しました。佐々木選手は今月10日の楽天戦で右脇腹にデッドボールを受けました。3日後の13日に患部の痛みを訴え、都内の病院へ。右脇腹の骨挫傷と診断されました。「強い打撲ですから、時間がたてば、と思いますので、戻ってこられるという思いで見ていま