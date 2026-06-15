日本維新の会の中司幹事長は自民党幹部との会合で、衆議院の議員定数削減や「副首都法案」など連立合意に基づく政策について、いまの国会の会期を延長してでも成立を目指すべきとの考えを示しました。日本維新の会中司宏 幹事長「会期内で法案成立に向けて頑張るということで、お互いに確認をさせていただきました。会期内で収まらなければ、延長してでも成立をさせてほしいと、そういうことを今回、強く申し入れをさせてい