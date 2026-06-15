週明け１５日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比３２９７円４６銭（４・９９％）高の６万９３１７円５０銭だった。終値として初めて６万９０００円台に乗せ、最高値を更新した。終値の上げ幅は過去２番目の大きさとなった。値上がりは３営業日連続。米国のトランプ大統領が１４日午後（日本時間１５日午前）、自身のＳＮＳで、イランと戦闘終結で合意したと表明したことを受け、原油先物価格が急落