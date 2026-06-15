◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組第1節 日本2-2オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)日本代表の長友佑都選手はチームの団結力に自信を示しました。長友選手は試合を振り返り、「強豪オランダ相手に非常に難しい試合で、点を取られて追いつかれて点を取られてという状況でしたけど、諦めずにみんな一つになって戦った結果が勝ち点1取れたというのを非常にポジティブに考えています」と話しました。こ