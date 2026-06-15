きょうの日経平均株価は、先週末より3297円高い6万9317円で取引を終えました。終値としての最高値を更新したほか、歴代2位の上げ幅です。週明け、きょうの東京株式市場は取引開始直後からほぼ全面高の展開となり、日経平均株価はすぐに取引時間中の最高値を更新。上げ幅は一時3600円を超え、史上初の6万9600円台まで値を伸ばしました。午後に入っても勢いはそのままで、結局、終値は6万9317円と最高値を更新したほか、先週末と比べ