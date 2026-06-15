日本陸上競技連盟は15日、「愛知・名古屋2026 アジア競技大会」の代表内定選手を発表しました。この大会は、9月19日〜10月4日までの日程で開催。4年に1度開催されるアジア最大のスポーツの祭典とされており、陸上競技をはじめ、サッカー、野球、バスケットボール、卓球、テニス、バドミントンなど43の競技が行われます。なお、今回発表された内定選手は、公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）への推薦・手続きおよび認定をも