「噛むからいらない」と山に捨てられそうになっていたトイプードル。排泄物と泥で全身が毛玉に覆われていた姿から、丁寧なケアを経て、仲間と雪の上を走り回るまでに変わっていく動画を、保護活動を行うカノンアニマルレスキューの新田さん（@canon.animal.rescue）がTikTokに投稿したところ、「救ってくれてありがとう」「泣けちゃった」と4万件を超える"いいね"が集まりました。【アフター写真】本当はこんなにかわいい顔だった