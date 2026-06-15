2025年時点で中国の中央企業（中央政府直属の国有企業）の基礎研究費が研究開発（R＆D）費に占める割合は9．4％に上昇したことが、国務院国有資産監督管理委員会への取材で分かった。統計によると、中央企業の基礎研究費は21年の565億元から25年には1024億元に増加し、その割合も6％から9．4％に上昇した。22年から25年まで、中央企業の研究開発費は4年連続で1兆元（約23兆円）を突破した。人民日報が伝えた。国家級プラットフォー