スバル「最大8人乗りSUV」発表！スバルの米国法人は2026年6月11日、3列シートSUV「アセント」の2027年モデルの価格を発表しました。このアセントは米国（インディアナ工場）で生産されるモデルですが、2026年6月6日には日本でも同年後半をめどに導入されることが検討されていることが発表され、話題となっています。【画像】超カッコいい！ これがスバルの「最大8人乗りSUV」です！（30枚以上）今回の改良では、使い勝手を大