巨匠スティーヴン・スピルバーグ監督の最新作『ディスクロージャー・デイ』が、北米で好発進だ。6月12日に北米3824館で公開され、週末3日間の興行収入は4400万ドル。週末映画ランキングでNo.1に輝いた。海外73市場では4887万ドルを稼ぎ出し、世界オープニング興収は9287万ドルだ。 参考：『最終絶叫計画』北米No.1『Backrooms』『オブセッション』との“ホラートライアングル”に 本