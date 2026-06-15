きのう（14日）午前３時すぎ、高松刑務所で単独室に収容されていた被告の男性（30代）が洗面台の蛇口に長袖シャツの両袖を結んで作った輪を掛け、そこに首を入れているのを、巡回中の職員が発見しました。 職員はすぐに救命措置を講じるとともに119番通報し、被告の男性は病院に搬送されましたが、約1時間20分後に死亡が確認されました。 職員が午前2時半ごろに巡回をした際には、男性は壁にもたれて座っていたということです。