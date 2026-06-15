株式会社帝国データバンクは、全国1,043社を対象に、2026年夏季賞与についてアンケート調査を実施した。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 2026年夏季賞与、企業の37.1％で1人当たり平均支給額が前年より「増加」 夏季賞与の正社員1人当たり平均支給額は前年比1.8万円増の47.7万円 ＜参考＞企業からの声 2026年夏季賞与、企業の37.1％で1人当たり平