2026年６月14日（日本時間15日）、日本代表は北中米ワールドカップ初戦でオランダと対戦し、２−２で引き分けた。試合後、森保一監督とロナルド・クーマン監督の会見が終了したあと、プレスカンファレンスルームにいた北テキサスFIFAワールドカップ組織委員会のケビン氏に、日本のパフォーマンスについて話を聞いた。同氏は「素晴らしかったと思います」と評価。その理由をこう説明した。「特に終盤の粘りには本当に驚かさ