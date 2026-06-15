J２の湘南ベルマーレは６月15日、上月壮一郎が加入すると発表した。2000年12月生まれの上月は京都サンガF.Cの下部組織出身で、高校生でトップデビュー。現在森保ジャパンの一員として北中米ワールドカップを戦う久保建英、中村敬斗、菅原由勢らと共に2017年のU-17ワールドカップに出場した逸材だ。2021年に京都を退団後、ドイツの５部リーグから這い上がり、22年夏に名門シャルケのセカンドチームと契約。その年の冬にトップ