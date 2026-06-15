広島銀行はサンフレッチェ広島がリーグ優勝した場合などに金利を上乗せするキャンペーンを始めました。 １５日に行われたセレモニーには、サンフレッチェ広島の佐々木翔選手と山粼大地選手が登場し、必勝と書かれた「しゃもじ」が送られました。 このキャンペーンでは定期預金として１年間預けると、リーグ戦やルヴァンカップでの成績などに応じて金利を最大で２％上乗せるということです