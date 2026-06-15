巨人の中川皓太投手（32）が13日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。家庭でのほほ笑ましいシーンを笑顔で明かした。この日のテーマは「緊張すること」。辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃を受けた中川は1歳半の子供を持つパパだが、「動けるようになって。走り回ったり、いろんな所に好き勝手に行ったりするんで。危ないじゃないですか。