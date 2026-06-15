さいたま市の交差点で大型バイクとタクシーが衝突し、バイクに乗っていた21歳の男性が死亡しました。【映像】衝突した現場付近の様子（さいたま市）午前0時40分ごろ、さいたま市南区の交差点で「壊れたバイクとタクシーがとまっている」「バイクの男性の意識がないようだ」などと110番通報が相次ぎました。警察によりますと、スポーツタイプの大型バイクとタクシーが衝突したということです。この事故でバイクに乗っていた