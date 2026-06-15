歌手・杜このみ（36）が13日、自身のインスタグラムを更新。「Bonjour！実は…パリに来ています 大相撲フランス公演をどうしても観たくて、事務所の皆さんがスケジュールを調整して下さりました」と書き出し、エッフェル塔を背景に撮影した夫で大相撲の力士・高安（36※高=はしごだか）との夫婦2ショットを公開した。【写真】「相変わらずラブラブ」エッフェル塔前で撮影！杜このみ＆高安関の“密着”2ショット「昨日は文化