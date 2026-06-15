和平合意の発表を受けて、株式市場は大幅高となりました。日経平均株価は6万9000円を超え、最高値を更新しました。東京株式市場は15日の取引が終了し、先週末より3297円高い6万9317円と、史上最高値を更新しました。一時は7万円の大台まであと300円ほどに迫る場面もありました。日経平均は戦闘の開始後も、大きく上昇する局面がありましたが、これまでは一部のAI関連株が牽引する形でした。しかし、15日は和平合意により原油価格が