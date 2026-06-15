東京・大田区で強盗事件を起こし、30年間フィリピンに逃亡していた男の裁判で、検察側は懲役8年を求刑しました。【映像】30年逃亡した容疑者が連行される様子相原久仁雄被告（62）は、1995年に大田区蒲田のゲーム喫茶で経営者の男性をナイフで刺すなどして現金およそ70万円を奪った罪に問われ、起訴内容を認めています。きょうの論告で検察側は、「危険な犯行をした後におよそ30年も逃亡した責任は重い」として、相原被告に