巨人は15日、吉川尚輝内野手（31）の出場選手登録を抹消した。昨年10月に両股関節の手術を受け、4月26日のDeNA戦で1軍復帰。しかし36試合の出場で打率・215だった。交流戦最終カードの西武戦は12日こそ先発出場したが3打数無安打。13日は途中から守備のみの出場で、14日の出場はなかった。