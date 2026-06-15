先週（6月8日週）の動き：NY金はベアマーケット入りから週末に急反転、国内金価格も2025年12月初旬の価格から反発 先週（6月8日週）のニューヨーク市場の金価格（NY金）は、荒い値動きの1週間となった。「イラン情勢の緊迫化と米利上げ観測による急落」から「電撃的な和平合意観測による急反発」へと、地政学的リスクに激しく翻弄された。 6月11日には年初来の上げ幅をすべて失い、終値で4,114.0ドルと、2025