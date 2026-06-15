NPB(日本野球機構)は15日の公示を発表。ソフトバンクはアルメンタ投手を登録抹消しました。今季2試合に先発し0勝2敗で防御率13.50。メキシコ出身で来日5年目21歳の左腕は、5月に育成から支配下契約となりました。前日14日ヤクルト戦は2回に2点を先制されると、3回に2四死球でピンチを招いたところで降板。3回途中49球2失点でマウンドを降りていました。