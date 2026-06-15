茨城県筑西市の住宅で火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。住人の夫婦と連絡がとれていません。【映像】黒く焼け焦げた住宅（複数カット）午前5時半ごろ、筑西市の木造平屋建て住宅で、女性から「建物から炎が見える」と119番通報がありました。消防などによりますと、ポンプ車など7台が出動し火はおよそ2時間後に消し止められましたが、焼け跡から身元の分からない2人の遺体が見つかりました。警察などによ