元「HKT48」でタレントの村重杏奈（27）が15日放送のTBSラジオ「こねくと」（月〜木曜後2・00）にゲスト出演。食費について語った。リスナーから、母の倹約家な一面を受け継いでいると感じることはあるか？と質問された村重。「芸能界にすごい憧れて芸能人になってるんですよ」と語りだした。「すごいお給料もらえた月とかは芸能人っぽいことしたくて、高級なモノ買ったりする」と言うも、「根はやっぱりお母さんに似てきて